Am Bahnhof in Schondorf wird ein Motorroller gestohlen

Böse Überraschung für einen Rollerfahrer: Ihm wird am Schondorfer Bahnhof seine blaue Vespa gestohlen. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Am Donnerstag (25. Mai) wurde in der Zeit zwischen 14 Uhr und 20 Uhr am Schondorfer Bahnhof ein Motorroller entwendet. Der Besitzer des Rollers hatte den blauen Roller der Marke Vespa, Modell Primavera, laut Polizeibericht am Bahnhof abgestellt. Bei seiner Rückkehr stellte er den Diebstahl seines Rollers fest.

Die Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die hier Verdächtiges wahrgenommen haben, sollen sich unter der Telefonnummer 08807/92110 bei der Polizei in Dießen melden. (AZ)

