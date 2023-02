Schondorf

vor 17 Min.

Bauen: Wohin geht die Reise in Oberschondorf?

Auf dem Grundstück dieses ehemaligen Bauernhofs an der Landsberger Straße in Oberschondorf (das Foto zeigt dieses vom Angerweg aus) kündigen sich Veränderungen an. Darauf reagiert der Gemeinderat nun mit einem Bebauungsplan und einer Veränderungssperre.

Plus Auf einem ehemaligen Bauernhof an der Landsberger Straße kündigen sich bauliche Veränderungen an. Wie der Gemeinderat auf diese Entwicklung reagiert.

Von Gerald Modlinger Artikel anhören Shape

Mit einem Bebauungsplan möchte der Schondorfer Gemeinderat steuernd in die bauliche Entwicklung des ursprünglich bäuerlich geprägten Ortskerns von Oberschondorf eingreifen. Ein entsprechender Beschluss für einen Teilbereich an der Südseite der Landsberger Straße ist in der jüngsten Sitzung einstimmig gefasst worden. Ebenso wurde eine Veränderungssperre verhängt. Anlass sind auf einem früheren Bauernhof bereits sichtbare Veränderungen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen