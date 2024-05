Bund der Selbstständigen lobt Steuersenkung in Schondorf

Unternehmerverband freut sich über niedrigere Gewerbesteuer in Schondorf. Und er findet, andere Kommunen sollten diesem Beispiel folgen.

Der Gemeinderat Schondorf heimst Lob für die beschlossene Senkung des Gewerbesteuer-Hebesatzes von 300 auf 270 Punkte ein: "Es ist endlich mal ein Schritt in die richtige Richtung und auch lobenswert, dass eine Gemeinde bereit ist, zu investieren", heißt es in einer Mitteilung des Ortsverbands des Bunds der Selbstständigen (BDS). Gerade in Zeiten, in denen viele Betriebe noch unter den Nachwehen von Corona litten und versuchten, wieder auf die Beine zu kommen, sei das eine wichtige Hilfe. Zugleich mache es die Gemeinde Schondorf als Standort noch attraktiver für Firmen, sich anzusiedeln.

"Da es gerade bei der Gewerbesteuer gerne mal rauf und runter geht, wünscht sich der BDS, dass sich möglichst viele weitere Gemeinden in der Region entschließen, sich beständig attraktiver für die Firmen aufzustellen. Auch wenn der Ammersee ein attraktiver Wohnort ist, so ist die Gewerbesteuer doch eine wichtige Einnahmequelle für die Gemeinden", betont BDS-Vorsitzender Niklas Weyer. Eine starke Wirtschaft in der Region ermögliche den Bürgern auch, vor Ort eine Arbeitsstelle zu finden und weite Wege zu vermeiden. (AZ)

