Die Kirchseer in Schondorf sind gut durch die Corona-Zeit gekommen

Neuwahlen gab es beim Schondorfer Trachtenverein. Die große Feier zum 50-jährige Bestehen des Vereins fiel 2020 der Pandemie zum Opfer. Ehrungen gibt es dennoch.

Großen Nachholbedarf gab es bei der jüngsten Jahresversammlung der Schondorfer Trachtler: Seit 2019 war wegen der Corona-Pandemie keine Mitgliederversammlung des Heimat- und Volkstrachtenvereins D'Kirchseer mehr möglich gewesen. Dennoch war in dieser Zeit das Vereinsleben nicht völlig zum Erliegen gekommen, das verdeutlichten die Rückblicke aus den Sachgebieten und der Bericht des Schriftführers. Trotz gewissenhafter Einhaltung aller Hygieneauflagen hatte gerade die Vereinsjugend mit viel Fantasie Mittel und Wege gefunden, die Gemeinschaft zu pflegen. So sind die drei Jugendgruppen mit derzeit 38 Kindern und Jugendlichen ohne Mitgliederverluste gut über die schwierigen Jahre gekommen.

Aber auch die älteren Mitglieder haben dem Verein die Treue gehalten. Insgesamt 40 Trachtlerinnen und Trachtler wurden für ihre jahrzehntelange Mitgliedschaft mit Urkunde und Anstecknadel geehrt, darunter sechs Gründungsmitglieder des Vereins. Das 50-jährige Vereinsjubiläum konnte 2020 zwar nicht im großen Stil gefeiert werden, hatte mit einem feierlichen Gottesdienst in der Schondorfer St.-Anna-Kirche aber dennoch seinen würdigen Rahmen gefunden.

Der neu gewählte Vorstand und Vereinsausschuss des Schondorfer Trachtenvereins D'Kirchseer Schondorf. Foto: Hans-Jürgen Sedlmayr

Schwerpunkt der Jahreshauptversammlung waren die längst überfälligen Neuwahlen von Vereinsvorstand und Vereinsausschuss. Wiedergewählt wurden Erster Vorsitzender Marius Langer, Kassenwartin Karin Hummel, Schriftführer Detlef Hummel und Beisitzerin Irmgard Schinzel. Neuer Zweiter Vorsitzender ist Helmuth Sedlmayr, der sein bisheriges Amt als Fähnrich an Hans-Jürgen Sedlmayr und Peter Würdinger abgab. Neue Beisitzerin ist Viktoria Davidoff. Die Kassenführung wird unterstützt von Julia Hoffmann. Keine Veränderungen gab es bei den Jugendleitern (Manuela Würdinger, Christina Förg) und bei Vortänzer (Hans-Jürgen Sedlmayr) und Musikwart (Hans Keller). Die langjährige Trachtenwartin Marianne Walch wurde mit herzlichem Dank in den Ruhestand verabschiedet; ihr Amt übernehmen nun Birgit Auernhammer und Nancy Wolf. Langer Applaus im gut besetzten Trachtenheim in Oberschondorf begrüßte das neue Führungsteam und dankte den verabschiedeten Funktionsträgern in Vorstand und Ausschuss. (AZ)

