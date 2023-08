In eine Autowerkstatt in Schondorf wird eingebrochen

In eine Schondorfer Kfz-Werkstatt wird eingebrochen und Bargeld gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Montagabend gegen 21.30 Uhr wurde laut Polizeibericht in eine Kfz-Werkstatt in der Bergstraße in Schondorf eingebrochen. Der unbekannte Täter hebelte laut Polizei ein Fenster der Werkstatt auf und entwendete im Anschluss Bargeld.

Unbekannter hebelt Fenster zur Werkstatt auf

Zeugen, die zu der betreffenden Zeit, oder auch im Vorfeld, verdächtige Feststellungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08807/92110 bei der Polizei Dießen zu melden. (AZ)

