In Schondorf wird eine Fußgängerin angefahren und muss ins Krankenhaus

Leichte Verletzungen erleidet eine Fußgängerin aus Grafrath, die in Schondorf von einem Auto angefahren wird. Sie muss ins Krankenhaus.

Am Montagnachmittag (13. November) kam es auf dem Parkplatz eines Supermarkts an der Aumühle in Schondorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin leicht verletzt wurde. Eine 25-jährige Frau aus Grafrath wollte nach Angaben der Polizeiinspektion in Dießen im Bereich der Einfahrt des Supermarkts die Fahrbahn überqueren.

Fußgängerin muss mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus

Dabei wurde sie von einer 42-jährigen Pkw-Fahrerin aus Greifenberg übersehen. Es kam zum Zusammenstoß des Pkw mit der Fußgängerin, die laut Polizeibericht dabei leichte Verletzungen erlitt. Die 25-Jährige musste mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. (AZ)

