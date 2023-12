Manufaktur Ammerdog – Schickes für den Hund aus Schondorf

Plus Halsband und Leine aus Paracord oder Biothane für Hunde fertigt die Erzieherin Ramona Albrecht aus Schondorf. In ihrer Manufaktur setzt sie auch Kundenwünsche um.

Ramona Albrecht ist Erzieherin, arbeitet im Landheim in Schondorf und – sie ist der kreative Kopf hinter Ammerdog, einer kleinen Manufaktur für Hundeaccessoires. Leinen, Halsbänder, Hundespielzeug, Kotbeutelhalter oder Ketten für Hundepfeifen entstehen bei ihr zu Hause und werden im Hundebedarfsladen 4friends in der Bahnhofstraße 9 zum Verkauf angeboten.

Angefangen hat alles, erzählt Ramona Albrecht, als sich Jack, der schwarze Labrador, vor drei Jahren zur Familie Albrecht gesellte. Für ihn habe die zweifache Mutter angefangen, Accessoires selbst zu fertigen, mehr sei auch eigentlich gar nicht angedacht gewesen. Doch weil ihre Arbeiten auch im Freundes- und Bekanntenkreis auf wachsende Begeisterung stießen, entschloss sich die 39-Jährige dazu, die Manufaktur ins Leben zu rufen. "Für mich ist die Arbeit mit den Paracodbändern, den Tauen oder auch seit neuestem dem Biotane, einer Art Leder" der perfekte Ausgleich zum Berufsalltag als Pädagogin.