Schondorf

vor 51 Min.

Schondorfer Kindergarten-Projekt sorgt für einige kalte Füße

Der 2009 erweiterte Kindergarten in Schondorf reicht längst nicht mehr aus. Ein Neubau an der Bergstraße soll die Situation der Kinderbetreuung verbessern.

In Schondorf kann nun die Planung einer neuen Kindertagesstätte an der Bergstraße konkret angegangen werden. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurden die ersten von neun Leistungsphasen an ein Münchner Architekturbüro vergeben. Im Gremium wurden jedoch auch Bedenken geäußert. Einige Gemeinderäte bekundeten, "kalte Füße" angesichts der zu erwartenden Baukosten zu bekommen.

Im Herbst hatte man in Schondorf die bisherige Überlegung, eine neue Kindertagesstätte auf dem ehemaligen Prix-Gelände zu errichten, über den Haufen geworfen, vor allem wegen des dort beengten Platzes. An diesem Standort hätte nämlich dreigeschossig gebaut werden müssen. So kam dann der Standort Bergstraße ins Spiel.

