"Sommerflirren", ein Picknick und Konzerte im Studio Rose in Schondorf

Manchmal nimmt eine Ausstellungsvernissage einen völlig anderen Verlauf, als es sich die Kunstschaffenden vorgestellt haben. So geschehen jetzt im Schondorfer Studio Rose.

"Sommerflirren", nicht nur draußen im Freien bei hochsommerlichen Temperaturen, auch im Schondorfer Studio Rose ist der Sommer angekommen in Form einer Ausstellung von Markus Stangl und Gotlind Timmermanns, die diesen Titel trägt.

Und sie sorgt für Aufsehen, einerseits aufgrund der dargebotenen Werke, andererseits aber auch durch ein Kunstwerk, dass nicht einmal bis zur Vernissage in der vergangenen Woche Bestand hatte. Noch während des Aufbaus ist eine Sandskulptur von Steinmetz Markus Stangl eingestürzt. Der Künstler kann sich selbst nicht erklären, was den Einsturz bewirkt hat. "Wir haben die zusammengebrochene Skulptur im Ausstellungsraum genau so liegen lassen. Sie ist Zeugnis des künstlerischen Prozesses, zeigt, dass auch etwas schiefgehen kann", sagt Silvia Dobler, Kuratorin im Studio Rose. Seit der Eröffnung sorgt dieses "neu entstandene Werk" jetzt für Diskussionsstoff bei den Besucherinnen und Besuchern – im positiven Sinn. Am 30. Juli, dem Tag der Finissage wird der Rest der zweiten Skulptur, die derzeit noch von Wänden geschützt wird, enthüllt. Es wird sich zeigen, ob auch sie zusammenbricht oder ob sie stehen bleibt.

Bei künstlerischen Prozessen kann auch etwas schiefgehen

Markus Stangl wollte ursprünglich zwei ältere Arbeiten aus Sand zeigen. Bereits 1996 hat er zwei Türme aus Sand ausgestellt, die damals aus reiner Lust am Turmbauen entstanden. Mit dem 11. September 2001 und dem verheerenden Anschlag auf das World Trade Center in New York änderte sich die Symbolik fragiler Türme schlagartig. Markus Stangl sagt über seine Arbeiten: „Ich finde es spannend zu sehen, wie sehr unsere Wahrnehmung doch von viel mehr beeinflusst ist als wir denken.“ Stangls Skulpturen sind reduziert und so einfach wie möglich. Sie sollen die Dinge so zeigen, wie sie sind, und das gelingt dem Künstler: „Das Beste daran ist, dass sie zeitlos sind, auch wenn sie nicht darauf angelegt sind, die Zeit zu überdauern.“

Aufgewachsen ist Gotlind Timmermanns, die ebenfalls Werke in der Ausstellung "Sommerflirren" zeigt, am Westufer des Ammersees. Beim Betrachten ihrer Bilder sieht man, dass das für ihre Malerei auch heute noch prägend ist. Obwohl sie heute in München lebt, spielt die Natur nach wie vor eine große Rolle in ihren Werken. Gotlind Timmermanns lässt ihre Bilder aus der Farbe wachsen. Sie trägt in einem lange dauernden Malprozess die Ölfarbe Schicht um Schicht auf die am Boden liegende Leinwand auf, lässt einzelne Farbschichten trocknen, andere ineinander verlaufen, verändert die Viskosität der Farben, erhöht den Anteil an Pigmenten oder verdünnt stark, um ein anderes Verlaufsverhalten der Farben zu erreichen.

Untermalungen als musikalische Komposition

Teilweise in dünnen, transparenten Schichten angelegte Untermalungen sind beinahe als musikalische Komposition zu verstehen: Tiefe Töne, weite Bildräume und rhythmischen Strukturen kontrastieren so die darüber gelegten flirrenden Farbklänge. Getropft, gekippt und ineinander verlaufen, wirken die Farben, wie miteinander verwebt und erzeugen eine unendliche Anzahl verschiedener Farbnuancen und Farbspiele. Einige Bilder sind als abstrakte Farbklänge angelegt, deren atmosphärischen Wirkung aber ein innerer Anlass zugrunde liegt und einer inneren Landschaft entspricht.

Parallel zu „Sommerflirren“ im Studio Rose zeigt Gotlind Timmermanns im benachbarten Atelier Rose ihre Werkreihe zur Kirche St. Anna in Schondorf. Dabei verarbeitet sie Bildprogramme vergangener Zeiten. Die St.-Anna-Kirche brilliert mit großartigem Stuck, der in seiner Formensprache das Fruchtbarkeitsthema aufnimmt. Sowohl die Lilie als Symbol der Reinheit und Jungfräulichkeit, mit ihrer zur Mitte hin gewendeten Form der Blüte, und die Rose, mit einer konvex eher expansiven Blütenform, sind Symbole Marias. Sie bringen damit auch zwei weibliche Rollenbilder zum Ausdruck, nämlich die dienende und die herrschende Weiblichkeit.

Ein Picknick mit Musik mit Schondorfer Studio Rose

Die Skulpturen von Markus Stangl und die Malereien von Gotlind Timmermanns sind im Studio Rose noch bis einschließlich 30. Juli zu sehen, und zwar mittwochs und donnerstags von 16 bis 18 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 15 bis 18 Uhr.

Am Sonntag, 23. Juli, findet zudem ab 16 Uhr ein Picknick mit Musik von Wilfried vom Ammersee und Freunden statt. Am Samstag, 29. Juli, laden die Bel-Voce-Solisten vom Ammersee zu einem Konzert mit Werken von Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini und Robert Stolz, Beginn ist um 19.30 Uhr. Und tags darauf (Sonntag, 30. Juli) beginnt um 16 Uhr ein Konzert mit der Liberty Stringband, die Bluegrass, Folk und Coversongs zur Aufführung bringt.