Schondorf

vor 17 Min.

Steht Schondorf bald wieder ohne Poststelle da?

Plus Ende des Jahres schließt Ludwig Braun sein Ladengeschäft "Segeln & Mehr". Das bringt auch für Postkunden aus Schondorf eine gravierende Veränderung mit sich.

Von Frauke Vangierdegom

Ende des Jahres könnte es schon so weit sein, dass in Schondorf die Poststelle in der Landsberger Straße 3 Geschichte ist. Denn Ludwig Braun, der die Poststelle in seinem Laden "Segeln und mehr" betreibt, hört auf. 2013 hat er sein Geschäft eröffnet, vor fünf Jahren die Post- und Lottostelle mit dazu genommen. Jetzt sieht Braun allerdings keine Perspektive mehr.

42.000 Abwicklungen in einem Jahr sind einfach zu wenig, sagt Braun gegenüber unserer Redaktion. Insbesondere, weil es für den Betrieb von Poststelle und Lotto-Annahmestelle gleichwohl eine Vollzeitkraft brauche. Mit Lotto-Bezirksleiter Michael Vivell sei er bereits im Gespräch und auch die Deutsche Post sei über seine Schließungsabsichten informiert. "Gekündigt habe ich zu Ende Februar", so Braun. "Aber ich möchte eigentlich im Dezember mit dem Laden aufhören und nur noch die Segelwerkstatt weiterbetreiben." Er wolle sich aus dem Einzelhandelsgeschäft zurückziehen. "Der Wassersport hier in der Region nimmt immer mehr ab beziehungsweise kaufen die Leute nicht mehr so viel vor Ort, wie noch vor ein paar Jahren", begründet Braun seinen Entschluss.

