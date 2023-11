Unbekannte heben Kanaldeckel in Schondorfer Straße aus

Nachts heben Unbekannte zwei Kanaldeckel aus einer Straße in Schondorf aus. Die Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden in der Bahnhofstraße in Schondorf zwei Kanaldeckel ausgehoben. Ein Anwohner bemerkte dies und setzte die Kanaldeckel wieder ein. Auch wenn es sich vermutlich um einen Streich handeln dürfte, macht die Dießener Polizei in ihrem Bericht darauf aufmerksam, dass die Folgen insbesondere für Radfahrer und Fußgänger verheerend sein können. Die Polizei ermittelt daher wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 08807/92110 zu melden. (AZ)

