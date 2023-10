Unfall in Schondorf: Autofahrer muss Lkw ausweichen

Ein Auto ist stark beschädigt, der verantwortliche Lkw-Fahrer fährt einfach weiter – Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

Am vergangenen Montagmorgen, 30. Oktober, gegen 8 Uhr befuhr ein Uttinger die Greifenberger Straße in Schondorf. Nach Angaben des Autofahrers kam ihm in einem Kurvenbereich ein Lkw entgegen, der auf seiner Fahrspur fuhr und der Pkw-Fahrer daher ausweichen musste. Bei dem Ausweichmanöver stieß er mit der rechten Seite seines Fahrzeugs gegen einen angrenzenden Baum, wodurch erheblicher Sachschaden am Wagen entstand.

Der Fahrer des Lkws hielt nicht an, es ist lediglich bekannt, dass es sich um ein weißes Fahrzeug gehandelt haben soll.

Zeugen, die Hinweise auf den beteiligten Lkw geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 08807/92110 bei der Polizei Dießen zu melden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch