Unfall in Schondorf: Autofahrer übersieht Rennradfahrer

Leichte Verletzungen zieht sich ein Rennradfahrer in Schondorf zu: Er ist mit einem Auto kollidiert, weil der Autofahrer ihn übersehen hat.

Am Samstagvormittag (15. Juli) befuhr ein 61-jähriger Pkw-Fahrer die Greifenberger Straße in Schondorf in südlicher Fahrtrichtung. Als er nach links auf den Parkplatz einer Bäckerei einbiegen wollte, übersah er laut Polizeibericht einen 49-jährigen Rennradfahrer, der ihm auf der Greifenberger Straße entgegen fuhr.

Beim Abbiegen kam es zum Zusammenstoß. Der Rennradfahrer kam dadurch zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst an der Unfallstelle behandelt. Am Pkw und dem Rennrad entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2000 Euro. (AZ)

