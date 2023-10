Zehn neue Ideen für Schondorf stehen zur Wahl

Das Projekt "Bürgerbudget" geht in der Gemeinde Schondorf bereits in die vierte Runde. Bis 15. November haben die Bürgerinnen und Bürger die Wahl.

Kommt ein Eisautomat an den Schondorfer Gemeindesteg? Oder darf sich der TSV Utting bald über eine neue Torwand freuen? Besitzt Schondorf demnächst einen Flohmarkt-Schrank oder schrauben Tobias Gall und seine Mitstreiter vom Bike-Kitchen in der dunklen Jahreszeit mit ausreichend Licht beziehungsweise im kommenden Sommer im Schatten?

Diese und noch weitere sechs Ideen für Schondorf wurden jetzt im Rahmen des Bürgerbudgets 2023 in Schondorf vorgestellt. Die Jugend wünscht sich einen neuen Kicker für den Jugendtreff am Bahnhof, der Spielplatz am Prixgelände soll mit einem Sonnensegel ausgestattet werden und am Ortsrand von Schondorf könnte es im kommenden Jahr ein Storchennest geben. Eine Beschilderung für die Villa Rustica am Seeufer wird genauso gewünscht wie ein historischer Wanderweg entlang alter Schondorfer Häuser, die mit Hausnamen-Schildern versehen werden sollen. Und dann ist da noch die Idee, im Sommer ein Outdoor-Kino in Schondorf zu etablieren.

Hausnamen-Schilder und ein Storchennest für Schondorf

Alles Vorschläge aus der Schondorfer Bürgerschaft, die ab sofort bis einschließlich 16. November zur Wahl stehen. Ausgelobt sind auch in diesem Jahr (es handelt sich bereits um das 4. Bürgerbudget von Schondorf) 10.000 Euro, wobei pro Idee maximal 5000 Euro vergeben werden. Nicht jede eingereichte Idee hat einen Budgetrahmen in Höhe von 5000 Euro, die veranschlagten Kosten liegen zwischen 7000 und 5000 Euro. Es können daher auch heuer durchaus wieder mehrere Ideen für Schondorf realisiert werden

In der Sommerhalle des Schondorfer Bahnhofs stellten die Projektpaten jetzt ihre Ideen vor. Bürgermeister Alexander Herrmann war ebenfalls vor Ort, um sich ein Bild von den eingereichten Vorschlägen zu machen. Eingegangen waren nach Aussage von Grit Schmitt, die sich zusammen mit Marius Polter, David Weingartner und Ellen Rudin um das Bürgerbudget Schondorf kümmert, 21 Ideen. Alle Formalien erfüllt haben die genannten zehn Projektvorschläge.

Abstimmen darf jeder aus der Gemeinde Schondorf, der mindestens 14 Jahre alt ist. Stimmkarten liegen entweder in der Sommerhalle des Schondorfer Bahnhofs aus, in der Gemeinde oder können unter www.schondorf.de abgerufen werden.

Lesen Sie dazu auch