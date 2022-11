Neuer Spielplatz in Dießen: Inklusiv und gendergerecht

Auf dem früheren Spielplatz in Neudießen sind Wohnhäuser errichtet worden. Deshalb will der Markt Dießen nun eine neue Freizeitstätte für Kinder bauen.

Der Markt Dießen will voraussichtlich über 200.000 Euro in einen neuen Spielplatz bei den Gemeindewohnungen in Neudießen investieren. In der Sitzung des Bauausschusses ging es jetzt um die Frage, wie dieser Spielplatz auf einem Hanggelände an der Westseite der älteren Wohnanlage gestaltet werden könnte. Unter anderem war dabei von einem inklusiven und gendergerechten Spielmöglichkeit die Rede.

Unter inklusiv und gendergerecht, so die Planerin Monika Treiber (sie konzipierte auch den Mehrgenerationenspielplatz im Uttinger Summerpark), verstehe sie, den Spielplatz so zu gestalten, dass Kinder auch im Rollstuhl spielen können und darauf geachtet werde, dass Mädchen Spielmöglichkeiten fänden. Treiber nannte dabei vor allem körperliches Geschick, das etwa beim Klettern zum Ausdruck komme. Dass man gerade auch für Mädchen etwas planen solle, habe sie auch von den Buben gehört. Diese hätten gesagt, sie selbst hätten auch den Fußballplatz. Die Kinder habe sie bei den bestehenden Spielgeräten angetroffen, die vom früheren Spielplatz noch vorhanden sind. Dieser musste für die 18 neuen Sozialwohnungen weichen, deshalb soll nun ein Ersatz errichtet werden.

Auch Calisthenics sind ein Thema für den Spielplatz in Neudießen

Teil ihres Konzepts sei auch, dass der Spielplatz von vielen Altersgruppen genutzt werden kann. Ein anderer Aspekt sei, die Spielgeräte so zu gestalten, dass sich Kinder auch gegenseitig helfen, sich die Hand geben, um auf ein weiteres Spielgerät zu gelangen. Mit Blick auf ältere Kinder und Heranwachsende wird darüber nachgedacht, eine Calisthenics-Anlage vorzusehen. Calisthenics umfassen das Repertoire des klassischen Geräteturnens und diverse akrobatische Übungen. Davon sei zum Beispiel bei den Zukunftsmacher-Workshops und im Jugendbeirat die Rede gewesen, merkte Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) an.

Auch aus dem Gremium konnte die Planerin Ideen mitnehmen: Franz Sanktjohanser (Dießener Bürger) schlug eine Seilbahn und eine Röhrenrutsche vor. Hannelore Baur (SPD) bat darum, weitere Kinder und Jugendliche in die Planungen einzubeziehen, gab aber auch zu bedenken, ob der vorhandene Platz für alle genannten Spielgeräte ausreiche. Das für den Spielplatzbau notwendige Geld soll im Haushalt 2023 vorgesehen werden.