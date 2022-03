Damen holen Punkt

MTV-Kickerinnen trotzen Murnau.

Bei sonnigen Temperaturen trennten sich zum Rückrundenauftakt die Landesligafrauen des TSV Murnau und des MTV Dießen mit einem torlosen Unentschieden.

In einem von Beginn an intensiven und von beiden Teams hoch konzentriert geführten Duell, stellte sich Murnau schnell als spielbestimmende Mannschaft heraus. Mit viel Ballbesitz und gepflegtem Kurzpassspiel übers Zentrum versuchte die Heimelf immer wieder, aussichtsreiche Tormöglichkeiten herauszuspielen. Der MTV setze auf schnelles Umschaltspiel und versuchte es mit tiefen Bällen in die Spitze.

Große Tormöglichkeiten für beide Teams waren allerdings selten. Murnau agierte mit dem ein oder anderen Abschluss aus der zweiten Reihe und sorgte Mitte der ersten Halbzeit für einen Stressmoment im Dießener Fünfmeterraum. Gleich doppelt hatte Murnau die Nachschusschance, die MTV Defensive rund um Abwehrchefin Sophie Bauer und Torhüterin Larissa Müske verteidigten aber gekonnt und bereinigten die brenzlige Situation letztlich. Auf der anderen Seite strich ein Eckball von Julia Stapff nur Zentimeter am Kreuzeck vorbei.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Gastgeber Murnau in den ersten Minuten den Druck und die MTV Frauen taten sich schwer, für Entlastung zu sorgen. Die ganz großen Torchancen blieben in der Partie allerdings weiterhin Mangelware. Die größten Chancen hoben sich beide Teams für die Schlussviertelstunde auf. Zunächst die Gastgeberinnen: Ein Freistoß von der rechten Seite von der Ex-Dießenerin Annabell Schmidt-Cabrera klatschte an den Pfosten. Auf der anderen Seite parierte Keeperin Laura Dessel einen Schuss von Andrea Bichler in höchster Not. Am Ende trennten sich die beiden Teams torlos.

Ein Wermutstropfen war aber die Verletzung der zweiten früheren Dießenerin im Trikot von Murnau, Celina Costantini, die zehn Minuten vor dem Ende der Partie vom Feld musste und anschließend Richtung Krankenhaus transportiert wurde.

„Es war unsere beste Leistung im Jahr 2022,“ resümierte Dießens Trainer Nico Weis nach dem Spiel. „Wir standen 90 Minuten sehr kompakt, spielerisch wollen wir uns die nächsten Wochen verbessern und auch wieder mehr Torgefahr auf den Platz bringen.“

Kommendes Wochenende kommt die Regionalligareserve des FFC Wacker München zum Abstiegsduell an den Ammersee. München belegt Rang neun, Dießen Platz elf. Anstoß ist am Samstag um 15 Uhr.

Archivfoto: Thomas Ernstberger