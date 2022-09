Dießens Fußballerinnen jubeln acht Mal

Den Fußballerinnen aus Dießen gelingt gegen Stern München II in der Bezirksoberliga fast alles.

Mit dem höchsten Pflichtspielsieg seit über zehn Jahren ist der MTV Dießen nun endgültig in der Bezirksoberliga angekommen. Mit 8:0 schickten die Dießenerinnen den FC Stern II vom Platz. Nach einem glücklosen Auftritt am letzten Wochenende in Altötting startete die Heimelf gegen den FC Stern München II sehr konzentriert und mit dem unbedingten Willen, eine bessere Leistung zu zeigen.

Nach vier Minuten trat Zoe Klein unnachahmlich durchs Mittelfeld an, ließ gleich vier Gegenspielerinnen stehen und servierte mustergültig für Andrea Bichler, die cool zur frühen 1:0-Führung einschob. Nur wenige Minuten später war es wieder Klein auf Bichler, die von rechts flankte, der Ball rutschte durch auf Valerie Zenker, die trocken abzog und auf 2:0 erhöhte. Ihr erster Treffer im Trikot der ersten Frauenmannschaft.

Zur Halbzeit führt Dießen schon 5:0

Schnell war klar, das Glück stand an diesem Tag auf der Seite des MTV. Nach einem Eckball von Julia Stapff stieg Maria Breitenberger hoch zum Kopfball, den Ball beförderte allerdings ihre Gegenspielerin zum 3:0 ins Netz. Es folgte das nächste Tor nach einer Standardsituation: Wieder war es Julia Stapff mit schöner Flanke auf Maria Breitenberger, die per Kopf zur Stelle war. Mit einem Freistoß von der anderen Seite machte Stapff den Assist-Hattrick perfekt: Wieder hoher Ball auf Breitenberger, die volley zum 5:0-Pausenstand traf.

In der Pause nahm sich das Team vor, nicht den Faden zu verlieren und startete wieder druckvoll. Zoe Klein beförderte einen Eckball direkt ins Tor. Es folgte der Auftritt von Annabell König, die sich den Ball selbst erkämpfte, eine Gegenspielerin abschütteln konnte und abgezockt vor der Torhüterin zum 7:0 traf. Auch für König ihr erstes Tor im Trikot der Ersten. Für den Schlusspunkt sorgten Zoe Klein und Andrea Bichler. Den scharfen Diagonalball von der linken Seite versenkte Bichler zum 8:0 Endstand.

„Toll, dass sich die Mädels mit so vielen schönen Toren belohnen konnten,“ so Dießens Trainer Weis nach dem Spiel. „Heute lief natürlich alles für uns. Das nehmen wir gerne mit.“ Am Samstag wartet das stark eingeschätzte Team aus Langengeisling auf den MTV Dießen. (AK)

Lesen Sie dazu auch