Luftgewehr: Dießens Bundesligateam rechnet sich Chancen aus

Plus Die FSG Dießen ist in der 1. Bundesliga Luftgewehr gegen starke Franken gefordert. Auf der Spitzenposition wird wieder rotiert.

Die ersten vier Begegnungen haben es bereits gezeigt, dass das neuformierte Luftgewehrteam der FSG Dießen in dieser Saison sich vor keinem Verein in der 1. Bundesliga zu verstecken braucht. Auch nicht vor Gastgeber Petersaurach, dem einzigen Gegner des kommenden Wochenendes.