Nachwuchs des Ammersee-Sportvereins überzeugt

Die Turnerinnen des Ammersee-Sportvereins treten beim Gerätewettkampf des Gaus Amper-Würm in Starnberg an. Am Sprung sind sie das beste Team. Anschließend gibt es Lob.

Gleich drei Mannschaften von Vereinen am Ammersee traten im zweiten Geräteturnwettkampf des Turngaus Amper-Würm in Starnberg an. Der Ammersee-Sportverein turnte mit dem fünften Platz das beste Ergebnis und mit den erturnten Punkten wäre auch in der Ersten Liga ein fünfter Platz drin gewesen. Begonnen hatten die Mädels des ASV am Sprung und alle turnten den Überschlag am Sprungtisch statt den leichteren Sprung auf den Mattenberg. Die Sprünge gelangen allen Starterinnen des ASV gut und am Ende erreichten die Turnerinnen auch die drittbeste Gerätewertung des Tages aller drei Ligen. Leni Dullinger schaffte mit 15,00 Punkten hier die beste Bewertung ihrer Mannschaft.

Weiter ging es am Stufenbarren oder Reck. Die Mädchen konnten das Gerät frei wählen. Hannah Dullinger trumpfte hier groß auf und erturnte sich den Spitzenplatz ihrer Mannschaft. Mit der besten Wertung ihres Teams am Balken konnte sich Sophia Ruhland auszeichnen. Insgesamt waren die Übungen am Wackelgerät aber mit vielen Absteigern gespickt. Hier besteht noch Trainingsbedarf.

Turnerinnen des Ammersee-Sportvereins zeigen neue schwierigere Übungen

Zuletzt stand der Boden auf dem Programm. Hier konnten alle ihre neuen schwierigeren Übungen zeigen. Doch auch hier waren die Kampfrichter sehr streng. Stella Brkulj, die verletzungsbedingt nur an drei Geräten turnen konnte, überzeugte mit einer sauber geturnten P8 und erhielt dafür die viertbeste Tageswertung. Beste Turnerin des Teams wurde am Boden Sophia Ruhland, die einen durchweg ausgeglichenen Wettkampf an allen vier Geräten absolvierte.

Das Trainerteam des Ammersee-Sportvereins ist mit der gezeigten Mannschaftsleistung sehr zufrieden, alle Ziele wurden erreicht. Und die Nachrücker im nächsten Jahr können sich über den gehaltenen Startplatz in der Zweiten. Liga freuen. Mit dabei waren zudem Elly Berkensträter, Carla Demmin, und Theresa Halter.

Nachdem der ASV verletzungsbedingt keine C-Jugendmannschaft stellen konnte, durfte Anna Wörishofer außer Konkurrenz starten und so den Lohn ihres Trainingsfleißes mit den etwas jüngeren Turnerinnen vergleichen. (AK)

Lesen Sie dazu auch