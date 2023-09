Hattrick entscheidet Partie für Fußballerinnen des MTV Dießen

Zoe Klein sorgt in der Partie in Neuwied dafür, dass der MTV Dießen schnell zu einer komfortablen Führung kommt. Eine Spielerin ist nach langer Verletzungspause wieder dabei.

Der verspätete Saisonstart der Fußballerinnen des MTV Dießen wegen der Spielverlegung ist geglückt: Am Mittwochabend siegte das Team in Neuried mit 4:1. Matchwinnerin war Zoe Klein, der in nur zwölf Minuten ein Hattrick gelang.

Beide Mannschaften hatten mit großen Personalsorgen zu kämpfen, der MTV Dießen musste beispielsweise auf Sophie Bauer und Sandra Kemmelmeier verzichten. Dafür stand nach über eineinhalb Jahren Antonia Liebl erstmals nach ihrer schweren Achillessehnenverletzung wieder auf dem Platz. Die Gastgeberinnen aus Neuried hatten nur zwölf Spielerinnen im Kader und mussten früh wechseln. Dießen bestimmte die erste Halbzeit in der Partie der Bezirksoberliga. Nach einer schönen Kombination zwischen Andrea Bichler und Valerie Zenker zog Zoe Klein aus 16 Metern ab und traf zur verdienten Führung nach acht Minuten. Nur wenige Minuten später eroberte wieder Zenker den Ball, Zoe Klein trat durch die Mitte an und hämmerte den Ball unter die Latte. Nach 20 Minuten machte sie dann den Hattrick zum Saisonstart perfekt. Auf Zuspiel von Kathi Schultheiß schob Klein den Ball clever an der Torhüterin vorbei und stellte früh auf 3:0.

Dießens Torhüterin pariert glänzend

Nach dem Seitenwechsel kam Neuried besser ins Spiel. Die Begegnung war nun offen und phasenweise sehr hektisch. In der 69. Spielminute gelang den Gastgeberinnen durch Matea Karavla der verdiente Treffer zum 1:3. Zuvor hatte Dießens Torhüterin Larissa Müske schon glänzend pariert, nach einem Konter des TSV Neuried. In der Schlussphase machte dann Julia Stapff für das Team vom Ammersee den Deckel drauf mit einem sehenswerten Freistoßtor aus knapp 25 Metern.

Am kommenden Wochenende ist der MTV spielfrei. (AZ)

