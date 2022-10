Nur mit einem Sieg kann der MTV Dießen den Anschluss halten

Die Fußballer des MTV Dießen empfangen in der Kreisklasse Penzberg. Für beide Mannschaften ist die Partie richtungsweisend.

Nach der Niederlage zum Auftakt in die zweite Spielrunde am vergangenen Wochenende will sich die erste Mannschaft des MTV Dießen am Sonntag ab 14 Uhr zuhause gegen den ESV Penzberg den ersten Rückrundensieg erspielen. „Wir haben trotz der Niederlage eine gute Leistung gezeigt und wollen zuhause wieder gewinnen“, sagt MTV-Trainer Philipp Ropers vor dem Spiel.

Im Hinspiel kassiert Dießen den späten Ausgleich

Im Hinspiel in Penzberg führte das Team vom Ammersee in einer intensiven Partie lange mit 0:1, musste am Ende aber noch den insgesamt verdienten 1:1-Ausgleich hinnehmen. Diesmal sollen es zuhause auf jeden Fall wieder deren drei werden. In der Tabelle steht der MTV einen Punkt und zwei Plätze vor dem ESV und nur der Sieger der Partie bleibt an den begehrten ersten drei Rängen dran. „Das Spiel und der Sieg sind sehr wichtig für uns, um weiter oben dranzubleiben“, gibt Ropers die Richtung für seine Mannschaft vor. (AK)

