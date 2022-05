Fußball

vor 36 Min.

Fußball: Freude in Dießen, Frust in Raisting

Lange Gesichter gab es am Sonntag beim Kreisklassisten SV Raisting II. Im Heimspiel gegen einen den direkten Konkurrenten SG Oberau/Farchant hatte der Club vom Ammersee das Nachsehen und muss nun in die Abstiegsrelegation.

Plus Dießens Fußballer verpassen den Meistertitel knapp, können aber noch aufsteigen. Auch für Raisting II geht es in die Saisonverlängerung. Gegen wen die Teams in der Relegation antreten.

Von Uschi Schuster

Für die Fußballer des MTV Dießen und des SV Raisting II geht die Saison in die Verlängerung. Während das für Dießen ein Grund zur Freude ist, gab es in Raisting am letzten Spieltag lange Gesichter. Die Gegner der beiden Teams stehen auch fest.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen