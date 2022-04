Raisting schafft mit viel Aufwand ein Remis

Plus Raistings Fußballer geraten gegen Wolfratshausen früh in Rückstand. Trainer Hannes Fritz macht vor allem zwei Punkte aus, weswegen sein Team immer wieder Punkte liegen lässt.

Die Bezirksligasaison neigt sich langsam dem Ende zu. 24 von 28 Partien hat der SV Raisting gespielt. Eines gab es dabei noch nie. Der SVR schaffte es nicht zweimal in Folge, die gleiche Startelf aufzubieten. Das war auch beim Heimspiel gegen den BCF Wolfratshausen der Fall.