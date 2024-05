Fußball

10.05.2024

Raisting stolpert im Landkreisderby gegen Habach

Benedikt Multerer vom SV Raisting erzielte in Habach einen Abseitstreffer und in der zweiten Hälfte ließ er zwei gute Chancen liegen. Foto: Roland Halmel

Plus Gegen den ASV Habach kommen Raistings Fußballer in der Bezirksliga nicht über ein torloses Remis hinaus. Am Samstag ist die Mannschaft in Pasing gefordert.

Von Roland Halmel

Im August vergangenen Jahres erzielten die Bezirksliga-Fußballer des SV Raisting beim Gastspiel beim ASV Habach bis zur Pause drei Tore, ehe ein Hagelunwetter dem Landkreisduell ein vorzeitiges Ende bereitete. In der Nachholpartie beim abstiegsbedrohten ASV erarbeitete sich der SVR erneut viele Chancen, die jedoch diesmal allesamt ungenutzt blieben. Letztlich musste sich die Truppe um Spielertrainer Hannes Franz deshalb mit einem 0:0 abfinden.

„Das waren zwei verlorene Punkte“, ärgerte sich Franz nach dem zweiten torlosen Unentschieden in dieser Saison. „Unsere Chancenverwertung ließ wie schon gegen Haidhausen zu wünschen übrig“, monierte der Spielertrainer erneut die fehlende Effektivität bei seinem Team. Defensiv hatte er allerdings wenig auszusetzen. „Zum vierten Mal in fünf Spielen blieben wir ohne Gegentreffer, das ist positiv“, urteilte der SVR-Spielertrainer nach der kampfbetonten Partie mit vielen zum Teil hart geführten Zweikämpfen.

