Souveräner Sieg des SV Raisting gegen München

Plus Raistings Fußballer siegen klar gegen Kosova München. Der Trainer ist aber nicht komplett zufrieden. Konkurrent Denklingen kämpft mit Corona-Ausbruch und ist sauer auf Wolfratshausen.

Pflichtaufgabe erfüllt, das ist die Bilanz beim SV Raisting nach dem Heimspiel gegen den FC Kosova München. Trotz des 4:0 war der Trainer danach nicht ganz zufrieden. Für Diskussionen sorgte an dem Spieltag in der Bezirksliga Oberbayern Süd eine Partie, die gar nicht stattfand.