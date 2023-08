Raisting

22.08.2023

Bezirksligist Raisting behält seine weiße Weste

Plus Fußball-Bezirksligist SV Raisting gewinnt auch sein fünftes Saisonspiel. In der Nachspielzeit hat das Team Glück. Der Trainer ist nur phasenweise mit dem Spiel zufrieden.

Der SV Raisting ist weiter nicht zu bremsen. Im Heimspiel gegen den TSV Neuried machte es die Truppe um SVR-Spielertrainer Hannes Franz aber erneut spannend. Letztlich ging der SVR beim 2:1-Erfolg zum fünften Mal im fünften Spiel als Sieger vom Platz. „Wir waren zwar aktiver, zum Schluss war es aber etwas glücklich“, räumte Franz nach dem Heimdreier, der in der Nachspielzeit noch in große Gefahr geriet, ein.

Die Neurieder vergaben zudem einen Elfmeter, sodass die Hausherren den knappen Erfolg über die Zeit brachten. „So ein Spiel gewinnt man nur, wenn man in der Tabelle vorne steht“, gestand Franz. Seine Mannschaft startete im Gegensatz zu den vorherigen Partien schwungvoll in das Spiel. „Bis zur Trinkpause waren wir überlegen“, erklärte der SVR-Spielertrainer. Mehr als ein paar Halbchancen konnten sich die Raistinger bei Temperaturen über 30 Grad aber nicht erspielen. Nach einer guten halben Stunde entschied der Unparteiische nach einem Foul an Andreas Heichele auf Elfmeter. Den Strafstoß versenkte Viktor Neveling, wie auch schon zuletzt, sicher zum 1:0 (31.).

