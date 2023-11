Die Glücksgöttin wendet sich vom SV Raisting ab

Plus Raistings Fußballer bleiben zum dritten Mal in Folge sieglos. Gegen Tabellenführer Murnau gibt es eine bittere 0:2-Heimniederlage

Im Hinspiel war die Fortuna noch auf der Seite des SV Raisting. Im zweiten Duell gegen den TSV Murnau wendete sich die Glücksgöttin jedoch vom SVR ab. Die Folge war eine 0:2 Niederlage der Elf um Spielertrainer Hannes Franz vor 370 Zuschauern im letzten Heimspiel des Jahres gegen den aktuellen Spitzenreiter.

„Heute ist alles zusammengekommen. Fehlendes Spielglück und die wenigen Fehler, die wir gemacht haben, hat Murnau gnadenlos bestraft“, ärgerte sich Franz nach dem inzwischen dritten sieglosen Spiel in Folge, mit dem die Raistinger, die immer noch zwei Partien gegenüber der Konkurrenz in Rückstand sind, als Fünfter etwas den Kontakt nach ganz vorn verloren haben. „Murnau kam mit voller Kapelle und bei uns fehlten Stützen wie Victor Neveling und Andreas Heichele“, war die personelle Ausgangslage für den SVR laut Franz auch nicht optimal. „Wir haben es gegen einen extrem spielstarken Gegner aber sehr ordentlich gemacht, nur haben wir es verpasst unsere Angriffe mit Abschlüssen zu beenden“, ergänzte Franz, nachdem sich seine Truppe nur wenige Chancen erspielt hatte. Die stabile Raistinger Defensive ließ aber auch den spielstarken und ballsicheren Gästen kaum Möglichkeiten. Eine nutzte Tadeus Henn (26.) Mitte der ersten Halbzeit zur Führung.