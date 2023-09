Raisting

vor 21 Min.

SV Raisting holt Rückstand auf und verliert Tabellenführung

Mit einem sehenswerten Treffer schoss Timmy Greif (links) die Raistinger in Bad Heilbrunn in Führung.

Plus Der SV Raisting erkämpft sich in Bad Heilbrunn ein leistungsgerechtes Unentschieden. Ganz zufrieden ist Spielertrainer Hannes Franz mit dem Spielverlauf jedoch nicht.

Von Uschi Schuster

Zum zweiten Mal auswärts zwei Tore erzielt und dennoch wieder nicht als Sieger vom Platz gegangen. „Damit können wir nicht 100 Prozent zufrieden sein“, urteilte Hannes Franz, der Spielertrainer des SV Raisting, nach dem 2:2 beim SV Bad Heilbrunn, das gleiche Ergebnis wie in der Vorwoche in Wolfratshausen. Und auch im Kurort musste der SVR einen Rückstand aufholen. „Das ist positiv, weil die Mannschaft nicht aufsteckt“, lobte Franz seine Truppe, wobei er beim leistungsgerechten Unentschieden beim SVH durchaus Ansatzpunkte zur Kritik erkannte.

„Wir sind derzeit ein Stück weit von der guten Leistung aus den ersten Saisonspielen entfernt“, konstatierte der SVR-Spielertrainer, der den Verlust der Tabellenführung durch das zweite Remis in Folge an die Wolfratshauser relativ gelassen registrierte. „Es war ja nicht zu erwarten, dass wir vom dritten Spieltag bis zum Schluss ununterbrochen vorne stehen“, meinte Franz. Aber er hat mit seinem Team ja noch das offene Spiel gegen Habach in der Hinterhand, bei dem es immer noch keine Entscheidung über den SVR-Einspruch, geschweige denn einen Nachholtermin, gibt.

