Die Regatta kehrt auf den Ammersee zurück

Ein Prinz steht bei der Regatta des Diessener Segel-Clubs auf dem Ammersee ganz oben auf dem Podest. Es sind auch internationale Teilnehmer am Start.

Den Teilnehmern der Auftakt- Regatta des Diessner Segel-Clubs war ihre Freude anzumerken. Nach zweijähriger Abstinenz, die lediglich durch ein paar Tagesveranstaltungen unterbrochen wurde, genossen die Segler trotz Kälte und eher moderaten Windbedingungen ihren Sport in vollen Zügen.

Auch im Jahr 2022 bot die Skiffmania vor allem eins: spektakuläre Boote, vom 18-Foot Skiff mit einem Gennaker in der Größe einer Vierzimmerwohnung über die fliegenden Renner vom Typ International Moth und ihren Einheitsklassenpendant WASZP bis zu den Jugendskiffs vom Typ 29’er. Und da die Skiffmania Teil des European Circuit der 18-Foot Skiffs ist, die mit einer dreiköpfigen Crew gesegelt werden, konnte der DSC Teilnehmende aus Dänemark und dem Vereinigten Königreich begrüßen.

Prinz Heinrich von Bayern siegt auf dem Ammersee

Gewonnen hat in der Klasse jedoch ein Bayer mit königlichen Wurzeln: Prinz Heinrich von Bayern zeigte mit seiner Crew den anderen Teilnehmenden, wie man auf bayerischen Seen taktisch segelt. Mit acht ersten Plätzen in zehn Rennen war dieser Fingerzeig deutlich.

Aber auch bei den fliegenden Booten durften lokale Segler auf das Treppchen. Kai Huber vom Breitbrunner Segelclub gewann die Moth-Wertung mit zwei ersten Plätzen. Der Sieg in der WASZP-Klasse ging an Moritz Hagenmeyer vom DSC. Bei den 29’er Skiffs musste die bayerische Jugend der Konkurrenz vom Bodensee jedoch den Vortritt lassen. Sophie Schneider mit Vorschoter Lukas Goyarzu vom WYC gewannen knapp vor dem Herrschinger Team Luna von Weidenbach / Luisa Schmidt. (lt)

