Erfolgreicher Test für Triathleten des SC Riederau

Mit guten Leistungen und zwei Podestplatzierungen kehren die Triathleten des SC Riederau vom Wettkampf in Baden-Württemberg zurück.

Die Triathlonsaison in Oberbayern steht kurz vor dem Start und zwei vergangenes Jahr erfolgreiche Nachwuchsathleten vom SC Riederau nutzen in Leinfelden-Echterdingen, südlich von Stuttgart, die Chance ihre Form zu testen.

Über den Winter schwammen Anatol Kretschmann und Kalea Schüppel fleißig ihre Bahnen, sammelten etliche Laufkilometer und konnten dann im ersten Wettkampf den Ertrag ihres Trainings einfahren: Bei den zwölf- bis 13-jährigen Schülerinnen platzierte sich Kalea Schüppel auf dem Podest und wurde Dritte. Sie zeigte dabei sowohl ein gutes Schwimmen, als auch ein zum Vorjahr verbessertes Laufen. Ihr gleichaltriger Trainingspartner Anatol Kretschmann wurde in einem engen Rennen, indem die ersten sieben Athleten innerhalb von einer Minute ins Ziel kamen, Sechster. Beide mussten eine Schwimmstrecke von 150 Metern zurücklegen und 1,5 Kilometer laufen.

Athlet vom SC Rierderau gewinnt in seiner Altersklasse den Sprint-Duathlon

Ihr Trainer Dr. Jürgen Schüppel war mit den Leistungen sehr zufrieden und platzierte sich auf dem ersten Altersklassenplatz beim Echterdinger Sprint-Duathlon. Der besteht aus fünf Kilometer laufen, 20,5 Kilometer auf dem Rad und dann noch einmal 2,5 Kilometer laufen. Die Riederauer Nachwuchsathleten sind jetzt gespannt, was die Hinzunahme der dritten Disziplin, das Radfahren, beim ersten Wettkampf zur oberbayerischen Meisterschaft in Oberschleißheim am 12. Mai für sie im Ergebnis bedeuten wird. (AZ)

