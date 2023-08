Triathletin aus Utting qualifiziert sich für Weltmeisterschaft auf Hawaii

Triathletin Claudia Bregulla aus Utting schafft gleich in ihrem ersten Wettkampf auf der Langdistanz die Qualifikation für die Weltmeisterschaft auf Hawaii.

Ohne große Erwartungen reiste Claudia Bregulla mit Sohn und Enkel nach Schweden, um beim Ironman Kalmar zu starten. Doch dann lief es für die Uttingerin viel besser als gehofft. Bei ihrer ersten Teilnahme an einem Langdistanz-Ironman-Qualifikationsrennen war der Respekt größer als die Aussicht auf einen der Slots in den Altersklassen für die Weltmeisterschaften auf Hawaii, die am 14. Oktober als reines Frauenrennen ausgetragen werden.

Gut trainiert, aber geschwächt durch eine langwierige Darmerkrankung, hoffte sie einfach auf ein erfolgreiches Finishen. Am Wettkampftag war es sehr windig, nebelig und der 17 Grad kalte Kalmarsund war alles andere als einladend für eine 3,8 km- Schwimmstrecke. Trotz „Rolling Start“ war es schwer, im Kabbelwasser und zwischen Quallen einen Rhythmus zu finden, und so war die Schwimmzeit eher mäßig. Der anschließende 180-Kilometer-Kurs auf dem Rad über die Kalmarsundbrücke auf die Insel Öland ist landschaftlich schön, allerdings forderten starker Wind und Nebel den Athleten volle Konzentration ab.

Magenprobleme kosten Uttingerin dritten Platz in ihrer Altersklasse

Nach Dixistopp in der Wechselzone ging es mit erstaunlich guten Beinen auf die Marathonstrecke durch Kalmar. Es lief besser als erwartet, wenn auch bei jeder der drei Laufrunden ein Stopp sein musste, weil der Darm rebellierte und an jeder Verpflegungsstation auch nur noch Cola half. Das kostete Bregulla auch ganz knapp den dritten Platz in ihrer Altersklasse AK 55-60. In einer Gesamtzeit von 12:03 Stunden kam sie glücklich ins Ziel, sicherte sich einen der begehrten Slots und wird im Oktober nach Hawaii reisen. (AZ)

