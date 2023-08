Utting

vor 46 Min.

Altlasten im Mühlbach in Utting müssen beseitigt werden

Plus Das Landratsamt Landsberg hat die Beseitigung von Bauschutt und Hausmüll an den Ufern des Mühlbachs in Utting angeordnet. Das kommt die Gemeinde teuer zu stehen.

Von Dagmar Kübler

In früheren Zeiten nahm man es mit der Müllentsorgung bei Weitem nicht so genau wie heute. Müll und Bauschutt wurden häufig einfach nur an beliebiger Stelle an einem ungenutzten oder abgelegenen Platz eingegraben und mit Erde bedeckt. Sind diese Stellen aber heutzutage von baulichen Veränderungen betroffen, kommt der Müll wieder zutage und seine Entsorgung kann hohe Kosten verursachen.

Von diesem Dilemma ist derzeit die Gemeinde Utting betroffen. 2015 wurden an der nördlichen Bachböschung des Mühlbachs auf der Höhe des Rewe-Marktes auf einer Länge von 35 Metern Altlasten entdeckt, die vermutlich aus den 1960er-Jahren stammen. Dabei handelt es sich um Ziegel- und Betonbruch sowie Hausmüll, die in einer Stärke von einem bis 1,6 Metern vorhanden sind.

