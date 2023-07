An einem Tag mit dem Rad von Utting an den Gardasee

Neun Radsportler vom Ammersee machen einen XXL-Tagesauflug mit dem Fahrrad. Wie es ihnen auf den 384 Kilometern bis Riva del Garda ergeht.

An einem Tag mit dem Rennrad über die Alpen an den Gardasee – vielen spukte diese Idee schon länger durch den Kopf. An einem Freitag Mitte Juli bot sich bei besten Wetterbedingungen endlich die Chance einer Tour, die Renate Bailer und Erich Dörfler, beide Mitglieder des AS Cycling Team, organisierten. Von Utting sollte es in einem Tag an den Gardasee nach Riva gehen. Mit dem Rennrad versteht sich.

Sieben Mitstreiter hatten Renate Bailer und Erich Dörfler in den Reihen des 2020 gegründetem Radsportvereins aus Dießen gefunden. Die Zahlen für den langen Weg Richtung Süden: 384 Kilometer, 2644 Höhenmeter und Temperaturen bis 38 Grad Celsius. Als Begleitfahrzeug fungierte ein durch Kooperation mit dem RV Adler Buchloe organisierter Bus. Ohne die Unterstützung der Begleitung wäre es für die neun Radler bei den bis 38 Grad heißen und im Trentino stürmischen Bedingungen noch anspruchsvoller geworden, heißt es in einem Bericht von dem XXL-Tagesausflug mit dem Rad.

Zuerst geht es noch bergab, aber zum Schluss wird es mühsam

Ausgerüstet mit guter Beleuchtung starteten die Rennradler am Freitag in Utting um 3 Uhr und fuhren vorbei am Ammersee über Weilheim, Murnau nach Garmisch-Partenkirchen einem unbeschreiblichen Sonnenaufgang entgegen. Bereits um 7.30 Uhr hatten sie mit dem Buchner Sattel den ersten richtigen Anstieg hinter sich und nahmen den zweiten und damit letzten Pass in Angriff: den Brenner. Frisch versorgt durch den Begleiter flutschten die 40 Kilometer Anstieg mit Rückenwind. Frisches Wasser und belegte Brote gaben den notwendigen Druck auf die Pedale. Mit der Aussicht, nur noch bergab zu rollen, ging es um 11 Uhr schon nach Südtirol – wohlwissend, dass spätestens ab 14 Uhr die Ora, der bekannte Südwind Richtung Gardasee, die Tour deutlich erschweren würde.

Der Sturm kam dann auch schon ab Bozen auf – 280 Kilometer standen da schon auf dem Tacho. So wurden die letzten 100 Kilometer im Gegensturm zum Beintest, der furios bestanden wurde. Nach nicht ganz 13 Stunden reiner Fahrzeit standen die Rennradler in Riva auf dem Steg im See. Wir waren überwältigt, als wir den See gesehen haben. „Es war irgendwie ein Lebenstraum“, waren sich alle einig. Ein einzigartiges Erlebnis, das Organisator Erich Dörfler jährlich wiederholt und in diesem Jahr von Renate Bailer unterstützt wurde. Ob es auch für die anderen eine Wiederholung gibt? In jedem Fall. Die ersten Ideen gehen jetzt bereits bis Venedig. (AZ)

