Anima(l) von Hans Dumler im Raum B1 in Utting

Eine neue Ausstellung zeigt Werke des 2017 verstorbenen Uttinger Malers Hans Dumler. Einführende Worte spricht Hartfrid Neunzert.

In der neuen Ausstellung im Uttinger Raum B1 werden Arbeiten des renommierten Uttinger Malers Hans Dumler gezeigt, der im März 2017 im Alter von 95 Jahren verstarb. Er war Meisterschüler von Franz Nagel und Förderpreisträger der Stadt München.

In der Ausstellung werden Bilder zu Mann, Frau und Tier und Katzen zu sehen sein. Als bekennender Katzenliebhaber räumte Hans Dumler viel Platz seinen Stubentigern ein. 15 Katzen soll Dumler einmal besessen haben.

In der neuen Ausstellung im Uttinger Raum B1 werden Arbeiten des Uttinger Malers Hans Dumler gezeigt. Foto: Harry Sternberg

Von 1971 bis 1975 war Hans Dumler in der Galerie Günther Franke vertreten. Günther Franke, war damals die bedeutendste Galerie in München, bei der viele große Künstler vertreten waren zum Beispiel Max Beckmann, Wilhelm Nay und weitere internationale Künstler.

Nach dem Tod von Franke 1976 war es wie abgerissen, es kam zu einem Bruch. Hans Dumler zog sich von seinem Atelier in München nach Gut Memming im Landkreis Landsberg zurück. In Gut Memming hatte er bis 1992 fast wie ein Eremit gelebt mit seinen bis zu 15 Katzen. Er hatte ein wunderbares riesengroßes Austragshaus, den Wohnbereich im Erdgeschoss und ein großes Atelier im ersten Stock. Es musste keine Einzelausstellungen in Galerien veranstalten, da er mit „Kunst am Bau“ sehr gefragt war.

Im Jahr 1992 übersiedelte er in eines der Atelierhäuser von Eckard Lüps nach Utting. Die Ausstellung "Anima(l)" von Hans Dumler wird am heutigen Freitag, 19. Mai, um 19 Uhr mit einer Einführung durch Hartfrid Neunzert eröffnet. Besucht werden kann die Ausstellung im Raum B1 dann bis einschließlich 16. Juni, jeweils samstags, sonntags und an Feiertagen in der Zeit von 14 bis 17 Uhr. (AZ)