Brasil-Abend in Utting versprüht Lebensfreude am Ammersee

Brasil Abend im Pavillon am See Lygia Campos und Lothar Ringmayr beim Brasil-Abend im Pavillon am See in Utting.

Plus Lygia Campos und der Dießener Musik-Pädagoge Lothar Ringmayr bescheren ihren Gästen im Uttinger Pavillion am See einen entspannten Abend.

Brasilianische Lebensfreude und Ammersee-Hochsommer – gibt es eine perfektere Kombination für einen herrlich-entspannten Abend? Dazu noch der „Pavillion“ im Uttinger Freizeitgelände direkt am Wasser, als Konzertstätte und damit Sahnehäubchen der Idylle. Was will man mehr?

Lygia Campos ist eine typische Vertreterin für Musik ihrer Heimat, der „Zuckerhut-Nation“. Sie verzaubert mit perlenden Keyboard-Tönen, gepaart mit einer glockenklaren, einschmeichelnden Stimme, die zumeist in samtweichem Portugiesisch intoniert. An ihrer Seite der Dießener Musik-Pädagoge Lothar Ringmayr, seines Zeichens mit Saxofon, Flöte und Klarinette eindringlich beschäftigt.

