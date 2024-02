Utting

06:01 Uhr

Drohen dem Summermarkt und der Seebühne in Utting das Aus?

Geht es nach einem Anwohner am Summerpark in Utting, wird es solche Bilder vom Summermarkt künftig nicht mehr geben.

Plus Miene Gruber und Florian Münzer, die Veranstalter des Summermarkts und der Seebühne in Utting, bangen um ihre Veranstaltungen. Die Androhung einer einstweiligen Verfügung steht im Raum.

Miene Gruber versteht die Welt nicht mehr. Dem Veranstalter des Summermarkts in Utting, den es seit 1995 im Summerpark gibt, ist vor einigen Tagen ein über 40-seitiges Anwaltsschreiben ins Haus geflattert, in dem eine einstweilige Verfügung gegen die Durchführung des Summerparks angedroht wird. Auch Florian Münzer hat ein solches Schreiben erhalten. Denn auch gegen seine Seebühne, die seit 1997 jeden Sommer Theaterbegeisterte ans Seeufer lockt, soll vorgegangen werden.

Initiator des Ganzen ist ein Anwohner am Summerpark, den es offensichtlich stört, dass bei diesen beiden Veranstaltungen der Lärmpegel auch mal höher ist, als an allen anderen Tagen im Jahr. "Ich kenne diesen Menschen gar nicht, er ist nie auf mich zugekommen, um mit mir über die Probleme zu reden", sagt Miene Gruber am Telefon.

