Ein Blick hinter die Kulissen in der Uttinger Steinlechner-Werft

Der BDS-Ortsverband Ammersee Nord-West besucht in der Region ansässige Unternehmen. In Utting ist die 2010 gegründete Steinlechner-Werft Ziel des monatlichen Treffens.

Bei seinem monatlichen Treffen besuchte der BDS-Ortsverband Ammersee Nord-West am 23. März mit der Steinlechner-Werft in Utting ein Traditionsunternehmen, direkt am See. Inhaber Christoph Hagenmeyer hieß die Unternehmer willkommen und berichtete über die historische Entwicklung der Werft, die eng mit seinem eigenen Leben verknüpft sei. Mit 16 Jahren begann Christoph Hagenmeyer seine Lehre in der Werft. Nach der Gesellenprüfung meint der damalige Eigentümer Georg Buarle Steinlechner: Das hast du gut gemacht. Mach weiter … dann machen wir es in naher Zukunft gemeinsam. Nach und nach stieg Christoph Hagenmeyer in das Unternehmen ein, um bereits bald vom damaligen Eigentümer Steinlechner als gleichberechtigter Partner angenommen zu werden.

Früher entstanden in der Werft Boote. Gerade der Ammersee-Ruderkahn wird in der Werft seit ihrer Gründung im Jahre 2010 nach Originalplänen gebaut. Heute ist es eher eine Beschäftigung für die Auszubildenden. Denn bei einem Arbeitsaufwand von über 300 Stunden für ein einfaches Boot wäre sonst ein Verkaufspreis von rund 12.000 Euro nicht möglich. Allerdings sind diese wenigen Boote, die noch gebaut werden, dann Unikate. Hergestellt aus heimischen Hölzern und echter Handwerksarbeit, was man bei zwölffachem Lackaufbau immer noch gut erkennen kann.

Der Ammersee-Ruderkahn wird von den Auszubildenden gebaut

Die Hauptarbeit ist im Winter, wenn die eingelagerten Boote wieder aufbereitet und gestrichen werden müssen. Denn im Frühjahr möchten die Bootsbesitzer ihr Schätzchen im neuen Glanz wieder übernehmen. Rückgabe in bewährte Hände ist dann im Herbst nach der Segelsaison. An die 600 Boote werden in der Werft jedes Jahr wieder auf Vordermann gebracht. Auch Segel werden in der Steinlechner Werft genäht. Entweder für die Boote oder die heimische Terrasse. In der Werft wird viel in Handarbeit erledigt. Christoph Hagenmeyer meinte, es sei ein gutes Gefühl, mit seiner Hände Arbeit andere glücklich zu machen.

Zur Werft gehört auch ein Seglerladen. Alle, die ihr Boot selbst überholen, die Ausstattung erweitern möchten, Segelbekleidung benötigen oder sich für das Stand-up-Paddling ausrüsten wollen, werden im Laden fündig. Einfach alles, was für das eigene Boot und das Vergnügen auf dem Wasser benötigt wird. Angefangen hatte der Laden mit einem kleinen, aber feinen Sortiment. Mit den Jahren wurden das Geschäft vergrößert und das Angebot ausgebaut.

Auch im Bereich Bootsbau ist es schwer, Auszubildende zu finden

Das Thema Ausbildung beschäftige auch die Steinlechner Werft. Augenblicklich sei es schwer, Nachwuchs zu finden, wenngleich die verschiedenen Tätigkeiten in der Werft einen faszinieren können. Fast alle der rund 15 Mitarbeitenden hätten ihre Ausbildung bei der Steinlechner-Werft gemacht, was für eine hervorragende Ausbildung und gutes Betriebsklima stehen würde. Für die Zukunft der Werft möchte Christoph Hagenmeyer den guten Ruf seiner Werft weiter ausbauen. Mit qualitativ hochwertiger Handwerksarbeit sowie kundenorientiertem, zuverlässigem Service soll der eingeschlagene Weg fortgeführt werden. (AZ)

