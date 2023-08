Erfolgreiche "Schnapsidee": 30 Jahre Uttinger Wochenmarkt

Plus Aus einer "Schnapsidee" wurde eine feste Einrichtung: Die Wochenmarkt-Initiatorinnen Jutta Bäzner und Cordula Beck blicken zurück auf die schwierigen Anfänge.

Die Feier zur dreißigsten Saison gab einen Vorgeschmack auf das 30. Jubiläum, das der Uttinger Wochenmarkt am 1. Mai 2024 feiern wird. Die Anfänge waren alles andere als einfach – daran erinnerten sich die beiden Initiatorinnen Jutta Bäzner und Cordula Beck bei einem Gespräch auf dem Uttinger Wochenmarkt.

Früh morgens hatte es noch stark geregnet, trotzdem kamen die ersten Kunden bereits zum Auftakt um neun Uhr. Belebter wurde es dann gegen zehn Uhr, als die Temperaturen angenehmer wurden. Zu denen, die regelmäßig früh kommen, gehört die Uttinger Filzkünstlerin Trine Pesch. Nach dem Schwimmen im Ammersee gehört bei ihr der Besuch des Marktes dazu, hier holt sie Backwaren bei Bernds Brotstand und Kuchen bei Ute Jesina für den Nachmittagskaffee. Hier einzukaufen bedeute für sie auch Wertschätzung gegenüber den Marktleuten, sagt sie.