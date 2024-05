Utting

Erweiterung von Autohaus in Utting stößt an Grenzen

Das Autohaus Schweiger an der Schondorfer Straße in Utting soll erweitert werden. Das stellt sich jedoch als nicht einfaches Vorhaben dar.

Plus Das Autohaus Schweiger will an seinem Standort in Utting erweitern. Doch in der Nachbarschaft regt sich Widerstand gegen die Grenzbebauung. Wie die Planungen nun weitergehen.

Von Dagmar Kübler

Wie schwierig es für einen im Ort alteingesessenen Betrieb ist zu erweitern, zeigt sich am Beispiel vom Autohaus Schweiger in Utting. Das Unternehmen wurde 1955 von Ludwig Schweiger in der Hofstattstraße gegründet, 1965 erfolgte der Umzug auf das neue Firmengelände in der Schondorfer Straße 12. Das Unternehmen wuchs, zweimal wurde bereits das Werkstattgebäude erweitert, 1992 wurde die Autowaschanlage gebaut, 1995 die Ausstellungshalle. Auch die Tankstelle wurde verlegt und erhielt ein neues Dach. Mittlerweile wird das Autohaus in dritter Generation geführt und beschäftigt 15 Mitarbeiter in Vollzeit und zehn in Teilzeit.

Zwar plant die Gemeinde Utting seit Jahren ein neues Gewerbegebiet, jedoch kommt es immer wieder zu Verzögerungen. Damit Betriebe nicht abwandern, versucht die Gemeinde, wie beim Autohaus Schweiger, den Ausbau am alten Standort möglich zu machen. Für Schweiger soll dazu ein vorhabenbezogener Bebauungsplan aufgestellt werden. Dazu wurde der Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München mit ins Boot geholt. Der Bebauungsplan umfasst auch das gegenüberliegende Grundstück an der Straße Am Moosgraben, das ebenfalls zum Autohaus gehört, aufgekiest wurde und als Abstellfläche für Fahrzeuge dient.

