Hubschrauber im Einsatz: Mann stürzt mit dem Rad in Utting

Ein Mann wird bei einem Fahrradunfall in Utting verletzt. Ein Hubschrauber fliegt ihn in ein Klinikum.

Zu einem schweren Radunfall ist es am Dienstagnachmittag in Utting gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 73-Jähriger am Nachmittag mit seinem Fahrrad auf der Schondorfer Straße in Richtung Schondorf. Auf Höhe einer Tankstelle bog er nach links ab.

Da die Bordsteinkante dort nicht vollständig abgesenkt ist, stürzte der Mann. Wegen des Verdachts auf Knochenbrüche und weiterer Verletzungen musste er mit dem Hubschrauber ins nächstgelegene Klinikum transportiert werden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch