Klima-Sonntag in Utting: Was tun, wenn es immer heißer wird?

Erster Klima-Sonntag in Utting: Ein Notfallmediziner stellt dar, was bei immer längeren Hitzephasen getan werden muss, um sich vor gesundheitlichen Folgen zu schützen.

Als die größte Gefahr im 21. Jahrhundert sehen viele den Klimawandel. Deshalb hat die Gruppe „ Ammersee for Future“ ihren ersten Klima-Sonntag diesem Thema gewidmet. Der Anästhesist und Notfallmediziner Dr. Klaus Nafzger informierte im Uttinger Bürgertreff, was Hitze mit den Menschen macht und wie sie sich vor der zunehmenden Hitzebelastung schützen können.

Das Interesse bei den Uttinger Bürgerinnen und Bürger war groß, die lebhafte Diskussion nach dem Vortrag zeigte, dass das Bewusstsein für kommende Gefahren vorhanden ist. Klaus Nafzger zeigte, wie der Körper mit Hitzebelastung umgeht, wie lange er sich selbst regulieren kann und wo er an seine Grenzen stößt: Wenn die normale Körpertemperatur (37 Grad) durch hohe Außentemperatur aus dem Gleichgewicht kommt, reagiert er zunächst mit Schwitzen, aber dann auch mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen – bis zu Kreislauf- und Organversagen. Körperliche Anstrengung, hohe Luftfeuchtigkeit und Vorerkrankungen verstärken den Hitzestress.

Manche Medikamente können bei Hitze unerwünschte Wirkungen entfalten

Der Notfallmediziner – im Einsatz immer öfter mit Hitze-Geschädigten beschäftigt – wies auch auf den Zusammenhang mit Medikamenteneinnahme hin, zum Beispiel können Herz- und Blutdruckmedikamente sowie Psychopharmaka unerwünschte Wirkungen entfalten. Bei Hitzeperioden sollte ihre Dosierung daher vom Hausarzt kontrolliert werden. Für alle Menschen ist es auf jeden Fall wichtig, ausreichend zu trinken.

Nafzgers Warnungen sind hinlänglich bekannt: Keine Anstrengungen bei hohen Temperaturen, Hitze nicht ins Haus lassen (Außenverschattung mit Rollos etc.), Durchzug frühmorgens und spätabends, Ventilatoren, feuchte Tücher aufhängen. Er appellierte aber auch an die Politik: „Es müssen Pläne für die immer längeren Hitzeperioden aufgestellt werden. Menschen müssen öffentliche Räume aufsuchen können, in denen sie sich abkühlen können. In anderen europäischen Ländern gibt es sie längst. Altenheime und Kliniken brauchen Schutz vor Hitze. Baumlose Steinwüsten in Innenstädten müssen begrünt werden, Kinderspielplätze müssen beschattet werden.“

Am 5. Mai ist der nächste Klima-Sonntag in Riederau

Am Ammersee kann man bei Hitze zum Schwimmen gehen oder sich in den Schatten von Bäumen legen. Noch ist der See nicht zu warm und von Algen durchzogen, noch hat der Baum keinen Trockenstress. "Wie lange noch? Wir müssen Antworten finden für die kommenden Herausforderungen", hieß es beim ersten Klima-Sonntag.

Der nächste Klima-Sonntag der Gruppe „Ammersee for Future“ wird am 5. Mai in Riederau stattfinden. Im Fokus steht der „Schutz der Artenvielfalt“. Geplant ist dabei unter anderem, naturnahe Gärten zu besichtigen.