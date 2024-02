Miene Gruber startet Spendenaktion zur Rettung des Summermarkts in Utting

Um sich gegen ein mögliches Aus des Summermarkts juristisch zu wehren, sammelt Miene Gruber Spenden. Er warnt vor einem großen Verlust für Utting.

Schwungvoll ist eine am Donnerstag begonnene Spendenaktion gestartet, mit der Veranstalter Miene Gruber 10.000 Euro sammeln will, um sich juristisch gegen ein Aus des Summermarkts im Uttinger Summerpark zu wehren. Am Freitagmittag lag das Spendenaufkommen bereits bei 5585 Euro.

Wie berichtet droht ein Anwohner mit rechtlichen Schritten gegen den Markt. Gruber hat deswegen begonnen, für die juristische Betreuung Geld zu sammeln, damit dieses Kultur- und Kunst-Event weiter existieren kann. Der Markt wurde von der 2021 verstorbenen Christiane Graf 1995 gegründet. Dabei bieten 70 teils internationale Aussteller Schmuck, Design, Textildesign, Upcycling, Mode und ausgefallene Kunstgegenstände an. An den Abenden gibt es Musik für Groß und Klein, man trifft sich, isst und trinkt gemeinsam im Summerpark. "Das ist ein wichtiger Bestandteil unserer Lebensqualität in Utting. Das ist Dorfleben", schreibt Gruber in seinem Spendenaufruf.

Miene Gruber warnt: "Dann können wir den Laden zusperren"

Vom Gemeinderat habe er das einstimmige Votum erhalten, diese Veranstaltung mit ihrem kostenfreien Kulturangebot noch weitere fünf Jahre durchzuführen. Nun aber drohe diesem etablierten Dorffest das Aus, warnt Gruber: "Ein Nachbar, der nicht einmal direkt daneben wohnt, droht mit rechtlichen Schritten. Er hat eine große Anwaltskanzlei beauftragt und will den Summermarkt verbieten lassen."

Gleichzeitig greife diese Person auch die Seebühne und die Gemeinde an, Gruber weiter: "Wenn er gewinnt, können wir den Laden zusperren, jegliche Veranstaltungen vergleichbarer Art in unserem Park wären damit in ihrer Existenz bedroht. An ganzen drei Tagen im Jahr nutzten die Uttinger ihren Park abends für den Summermarkt, und nicht etwa nachts: "Denn wir haben uns immer an die Vorgaben gehalten und um 22 Uhr die Musik beendet und um 23 Uhr die Bar geschlossen", so Gruber. In Zukunft werde auch die Bar um 22 Uhr schließen.

Altbürgermeister Lutzenberger überwacht die Spendenaktion für den Summermarkt in Utting

"Ich möchte schnell und entschlossen auf diesen Angriff reagieren, um klarzumachen, wie viel uns allen dieser Markt an diesem Platz bedeutet", schreibt Gruber weiter. Als erstes Spendenziel für eine juristische Betreuung hat er 10.000 Euro angesetzt. Über alle Einnahmen und Ausgaben werde er Rechenschaft ablegen. Zur Überprüfung der Rechtmäßigkeit aller Vorgänge habe sich Altbürgermeister Josef Lutzenberger zur Verfügung gestellt. Sollten Spenden übrig bleiben, werde er damit die juristische Betreuung der Seebühne in der gleichen Angelegenheit unterstützen. Alles, was dort nicht gebraucht werde, gehe als Spende an das Uttinger Kulturforum.

Lesen Sie dazu auch

Zu finden ist die Spendenaktion auf der Fundraising-Plattform Rettet den Summermarkt in Utting (gofundme.com). (AZ).