Robin Hood auf Bayrisch: Die Seebühne in Utting wird zum Sherwood-Forest

Plus Gelungener Start der Seebühnen-Spielzeit in Utting: Das Ammerseeufer wird zum Sherwood-Forest. Bayerische Mundart und witzige Ideen bringen das Publikum zum Lachen.

Von Dagmar Kübler

Am Wochenende verwandelte sich das Ammerseeufer in den legendären Sherwood-Forest und statt des Klosters Andechs am gegenüberliegenden Höhenrücken blickte das Publikum auf das Schloss von Prinz John, das im Wasser aufgebaut war. König Richard Löwenherz gerät in deutsche Gefangenschaft und damit sein Bruder Prinz John an die Macht. Die will er behalten und handelt mit dem deutschen Kaiser einen Deal aus. Dieser soll Richard mit einem Trunk aus Tollkirschen vergiften. Das kostet Prinz John jedoch 10000 englische Pfund, und die muss er nun mit allerhand Tricks, Gaunereien und vor allem Steuererhöhungen auftreiben. Doch das Volk ächzt ohnehin schon unter der Last der Steuern und den Schergen von Prinz John und dem Sheriff von Nottingham (Gerhard Deininger).

Nun kommt auch noch gekränkter Stolz und die Begierde nach einer schönen Adligen dazu: Der Ritter Guy von Gisborne (Dominic Kolb) will Lady Marian (Katharina Schulz) besitzen, doch diese verachtet und steht zudem kurz vor der Heirat mit Robert von Huntington. Als Neffe des Sheriffs fällt es Guy leicht, Robert in Verruf zu bringen. So wird dieser von Prinz John geächtet, ist somit vogelfrei und lebt mit ebensolchen als Robin Hood im Wald. Seinen Besitz reißt sich Prinz John unter den Nagel, den Rest des Blutgeldes treiben seine Mannen beim armen Volk ein. Auch Marian gesellt sich zu den Vogelfreien, und diese machen dem machtgierigen, narzisstisch-kindischen Prinz John gewaltig einen Strich durch die Rechnung. Am Ende bejubelt das Volk die Rückkehr seines geliebten Königs Richard Löwenherz.

