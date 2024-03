Saatgut-Café in Utting lässt auch eine Indianerbanane wachsen

Plus Wer im Sommer und Herbst ernten will, muss jetzt beginnen zu säen. Beim Saatgut-Café der Uttinger Gartenfreunde kann man Samen und Kenntnisse gewinnen.

Versuch erfolgreich: Zum ersten Mal luden die Gartenfreunde Utting zu einem Saatgut-Café in den Bürgertreff ein und hatten gleich einschlägigen Erfolg. Die Idee dahinter war laut Kathrin Kolb, der Zweiten Vorsitzenden des Vereins, nicht nur Tausch von Samen und Pflanzen. „Wir wollen damit auch die Lust am Garteln wecken und den Austausch von Tipps möglich machen.“ Das ist vollauf gelungen.

Der extra dafür bereitgestellte Tisch war schnell belegt von Samen aller Art. Hier wurde gekramt und sich gewundert über die Vielfalt an Sämereien. Der Tisch war ständig belagert, denn wer einmal hier war, tauschte sich aus, nahm gerne Ratschläge entgegen. Für eine Überraschung sorgte Barbara Schiller. „Genau hier“, berichtete sie, „wo jetzt der Bürgertreff ist und Samen getauscht werden, befand sich früher die Gärtnerei Ortlieb meines Großvaters.“ Natürlich seien damals ebenfalls Samen verkauft worden, so Schiller.