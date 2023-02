Seebühne Utting spielt im Sommer wieder

Im Sommer wird in Utting wieder Theater am Ammersee gespielt. Der Gemeinderat ebnet dafür den Weg.

Vom 7. Juli bis 18. August wird die Seebühne in Utting das Stück "Robin Hood" aufführen. Der Gemeinderat erteilte dafür jetzt seine Genehmigung. Für die Inszenierung ist es notwendig, eine Plattform als Bühne im See zu errichten sowie eine Zuschauertribüne mit 300 Sitzplätzen, Zelte und Wagen. Wie in den Vorjahren kann die Wiese unterhalb des Rathauses als Parkplatz genutzt werden. (küb)

