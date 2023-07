Sherwood Forest liegt heuer auf der Seebühne Utting

Robin Hood steht im Mittelpunkt der diesjährigen Spielzeit der Uttinger Seebühne. Die Proben laufen, die Aufbauarbeiten im See haben begonnen.

Die Seebühne Utting bietet diesen Sommer Action mit Robin Hood. Viele kennen ihn aus Balladen, als Romanheld und aus unzähligen Filmen: Robin Hood, der Rächer der Enterbten, der unerschrockene Vogelfreie, der die Reichen um ihr Geld bringt, um es den Armen zu schenken. Jetzt kommt diese heldenhafte Figur aus dem Sherwood Forest an den Ammersee. Genauer gesagt auf die Seebühne Utting am Ufer des Summerparks.

Die Legende von Robin hat sich um historische Fakten herum gesponnen: Am 21. Dezember 1192 gerät der englische König, Richard I., genannt Löwenherz, in Gefangenschaft. Seine Entführer fordern ein gigantisches Lösegeld. Dem Bruder des Königs, John Ohneland, kommt das sehr gelegen, denn er will selber König werden. Er verrät Richard, indem er die Zahlung des Lösegelds verweigert. Um diesen Verrat sind im Laufe der Jahrhunderte viele Geschichten und Balladen entstanden, eine davon ist, dass der legendäre englische Kämpfer Robin Hood sich gegen die Tyrannei des Bruder-Verräters wehrt.

Luis Graf schlüpft in die Rolle des Robin Hood

Regisseur Florian Münzer versammelt wieder sein Seebühnen-Ensemble um sich. Unter anderem sind Gerhard Deininger, Karl Wilhelm, Michael Schulz, Holger Schmidt-Lutz, Dieter Lindenthal, Karin und Hans Borkholder, Volker und Elli Kaul, Bettina Senger dabei. Für die Kampfszenen hat die Seebühne die Choreografin Fiona Tan Huijie engagiert. Luis Graf übernimmt die Hauptrolle des Robin Hood, als Professionellen konnte Florian Münzer wieder Klaus Kohler gewinnen. Kohler war im letzten Sommer beim Dschungelbuch für die musikalische Einstudierung verantwortlich und begleitete den Abend am Klavier.

Die Musik steuert diesmal ein Trio bei, das so schon einmal auf der Seebühne 2017 im Sommernachtstraum auftrat: Jeanette Höfer (Klarinette), Martin Jung (Flöte)und Michael Bauer (Akkordeon), der als musikalischer Leiter bei der Seebühne von den Anfängen an dabei ist.

Gespielt wird auf der Uttinger Seebühne vom 21. Juli bis 12. August

Aufgeführt wird auf der Seebühne eine Robin-Hood-Fassung von Robert Strauß. Er studierte Theaterwissenschaft an der Theaterhochschule Leipzig. Nach einem ersten Engagement am Volkstheater Rostock arbeitete er als Dramaturg und Regisseur an verschiedenen deutschen Bühnen. Die Aufführungsrechte liegen bei Hartmann & Stauffacher, einem Verlag für Bühne, Film, Funk und Fernsehen, Köln.

Lesen Sie dazu auch

Gespielt wird auf der Seebühne im Uttinger Summerpark, nahe dem Dampfersteg von Freitag, 21. Juli, bis Samstag, 12. August, täglich außer montags. Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf in der Buchhandlung am Dorfbrunnen in Utting sowie in Landsberg im Reisebüro Vivell, online sowie an der Abendkasse. Weitere Informationen gibt es auch unter www.seebuehne-utting.de. (AZ)