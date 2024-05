Vorfahrt missachtet: Hoher Sachschaden bei Unfall in Utting

Ein 44-jähriger Autofahrer übersieht an der Schondorfer Straße in Utting einen Pkw. Bei der Kollision entsteht erheblicher Sachschaden.

Erheblicher Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall in Utting am Maifeiertag gegen 13 Uhr entstanden. Laut Polizeibericht übersah ein 44-jähriger Autofahrer aus Utting an der Einmündung der Ludwigstraße in die Schondorfer Straße beim Einfahren in die Schondorfer Straße einen in Richtung Schondorf fahrenden 18-jährigen Pkw-Fahrer aus Ingolstadt. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Der Ingolstädter geriet infolge der Kollision mit seinem Pkw ins Schleudern, fuhr die Böschung des angrenzenden Getränkemarkts hinunter und kollidierte mit einem Pfosten des Gebäudes. Die 19-jährige Beifahrerin des Ingolstädters wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

An den beiden Pkw entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von rund 25.000 Euro. Ob das Gebäude des Getränkemarkts ebenfalls beschädigt wurde, ist bislang noch unklar. (AZ)

