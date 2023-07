Utting

Wo wird in Utting ein neuer Kindergarten gebaut?

In der Uttinger Bahnhofstraße 31 könnte es mehr Kinderbetreuungsplätze geben.

In Utting mangelt es an Kinderbetreuungsplätzen. Ein Neu- oder Erweiterungsbau soll Abhilfe schaffen. Über den Standort ist sich der Gemeinderat aber noch nicht einig.

Der Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen in Utting ist hoch, sehr hoch, wie Bürgermeister Florian Hoffmann (LWG) sagt. Daher muss sich die Gemeinde in den nächsten Monaten mit der Planung neuer Kindergarten- und Kinderkrippenräume befassen. Einen Workshop zu diesem Thema hatte es bereits Anfang des Jahres gegeben.

Bei diesem Workshop hatte sich herauskristallisiert, dass sich der Uttinger Gemeinderat eine Zentralisierung unter Nutzung der bereits bestehenden Standorte favorisiere. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Suche nach einem Betreiber eines neuen kleinen Kindergartens schwierig werden könnte.

