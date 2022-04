Ammersee

18:10 Uhr

Dießen: Wie ganz schnell eine Wasserleitung saniert wird

Von einer großen Rolle wurde am Dienstag der Kunststoffschlauch abgewickelt, mit dem die Wasserleitung unter der Rotter Straße saniert wird.

Plus Etwa 50 Jahre alt ist die Wasserleitung in der Rotter Straße in Dießen. Jetzt wird sie für die nächsten Jahrzehnte fit gemacht.

Von Gerald Modlinger

Ein über einen Kilometer langer Kunststoffschlauch ist am Dienstagvormittag von einem Lkw-Anhänger in der Rotter Straße abgewickelt und in den Untergrund gezogen worden. Auf diese Weise wurde eine wichtige „Schlagader“ des Dießener Wasserleitungsnetzes saniert, erklärt Wassermeister Michael Deininger – und zwar, wie er betont, auf eine besonders schnelle und kostengünstige Art und Weise.

