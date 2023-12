Das Lech-Isar-Land erzählt seit 100 Jahren Heimatgeschichte

Seit 1924 erscheint das heimatkundliche Jahrbuch Lech-Isar-Land aus Weilheim. Was der eben erschienene Jubiläumsband zu bieten hat.

Seit 100 Jahren erscheint vom Heimatverband Lech-Isar-Land mit Sitz in Weilheim das Heimatkundliche Jahrbuch mit Themen, die oft spannender wie ein Krimi sind. Für Weihnachten das ideale Geschenk für lange, kalte Nächte, denn die Sammlung von Aufsätzen zur Geschichte des südwestoberbayerischen Raums lädt immer wieder ein, darin zu lesen.

Ein bekannter Autor in diesem Jahrbuch ist auch Guido Treffler, der Landsberger Kreisarchivpfleger. In der jetzt erschienenen Jubiläumsausgabe 2024 befasst sich Treffler mit den Restaurierungsarbeiten der romanische Kirche St. Jakob in Unterschondorf von 1947 bis 1988. Hintergrund ist, dass die erste urkundliche Nennung von St. Jakob im nächsten Jahr 875 Jahre zurückliegen wird. Vor 25 Jahren war der 850. Jahrestag ebenso wie der 500. Jahrestag der Weihe von St. Anna in Oberschondorf Anlass für ein großes historisches Fest.

Auch fürs Weihnachtsprogramm bietet das Lech-Isar-Land 2024 etwas

Ein weiterer Autor dieser Jubiläumsausgabe ist Klaus Gast. Er hat auf mehreren Seiten eine spannende „A bairische Weihnachts-G'schicht“ im Dialekt verfasst, eine Geschichte die wunderbar zum Heiligen Abend vor dem Christbaum passt. Da werden auch die Kinder die Ohren spitzen über diese schöne Weihnachtsgeschichte.

Der Reiz des Lech-Isar-Lands liegt auch darin, dass dort stets Geschichten zu finden sind, die über den eigentlichen Ort, auf den sie sich beziehen, interessant sind. Dieses Mal ist es etwa die Lebensgeschichte von Ignaz Freisl, einem Bäcker aus Habach, die Autor Josef Freisl in seinem Artikel „Vom Chorherrenhaus zum Bauernhaus“ erzählt. Sie gehört zum zweiten Teil der bewegten Geschichte eines Hofes in Habach, den im Februar 1863 an den „Gütermakler“ Andreas Lipp aus Türkenfeld verkauft wurde, der diesen als "Hofzertrümmerer" anschließend grundstücksweise weiterverkaufte.

Auf den Spuren der bayerischen Klöster in Südtirol

Eine weitere spannende Geschichte vom Gefängnis Fürstenfeldbruck von 1846 bis 1976 wurde detailliert von Gerhard Neumeier recherchiert.

100 Jahre nach den einschlägigen Ereignissen geht es auch im neuen Lech-Isar-Land noch einmal um die große Inflation im Jahr 1923.

Fortgesetzt wird im neuen Lech-Isar-Land auch die Beschreibung der Besitzungen der früheren Klöster in Südbayern im heutigen Südtirol. Nachdem 2021 und 2022 die Verbindungen von Polling, Rottenbuch oder Wessobrunn ins Vinschgau und ins Burggrafenamt dargelegt wurden, geht es dieses Mal um die Weingüter des Reichsstifts St. Ulrich und Afra aus Augsburg, die Bernhard Wöll beschreibt. So wurde etwa 1497 ein Gebäude in der Barfüßergasse in Bozen als alter Besitz dieses Klosters erwähnt. Wahrscheinlich sind schon viele Urlauber aus der Region an diesem Gebäude in Bozen vorbeigelaufen. Beim nächsten Südtirol-Besuch wird man nach dem Lesen der Jubiläumsausgabe Lech-Isar-Land wohl etwas genauer die Stadt mit ihren Häusern betrachten.

Umwelt-, Natur- und Landschaftsgeschichte sind auch Thema im neuen Jahrbuch

Mehrere Beiträge im Lech-Isar-Land beschäftigen sich auch mit der Umwelt-, Natur- und Landschaftsgeschichte unseres Raums: Peter Winkler beschreibt die Hintergründe der Trockenlegung des Weilheimer Mooses, Stefan Emeis die Moornutzung und Renaturierung im Wandel der letzten drei Jahrhunderte, Stephan Bammer die Wasserableitungen an der oberen Isar und von Jost Gudelius ist der erste Teil der 500-jährigen Forstgeschichte der Jachenau zu lesen. Roland Lory zeichnet den Widerstand gegen den Bau einer Müllverbrennungsanlage in Eschenlohe in den 1970er-Jahren nach.

Lech-Isar-Land 2024, 320 Seiten mit 18 heimatkundlichen Beiträgen, 20 Euro. Das Jahrbuch ist unter anderem in der Geschäftsstelle unserer Zeitung in der Mühlstraße 4 in Dießen erhältlich.